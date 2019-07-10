МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду вырос по долларовому индексу РТС и не изменился по рублевому индикатору Мосбиржи на фоне ощутимого роста рубля к доллару, говорят трейдеры.

Спрос на рисковые активы активизировался после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, подтвердивших ожидания инвесторами смягчения денежно-кредитной политики американского финансового регулятора.

К закрытию индекс Мосбиржи почти не изменился и составил 2822,75 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,92% до 1407,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ФРС ПОВЫСИЛА СПРОС НА РИСК

Российский фондовый рынок в среду к вечеру вышел в плюс на фоне общего роста спроса на риск со стороны инвесторов.

Этому поспособствовали заявления Пауэлла о том, что перспективы американской экономики в последние несколько недель не улучшились. Это признание сигнализирует о том, что Федрезерв может снизить свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания позже в июле.

На фоне подтверждения надежд инвесторов на смягчение монетарной политики в США рисковые активы стали расти в цене: фондовые индексы вышли в плюс, пошли в рост валюты развивающихся рынков, евро на форексе корректируется вверх – в район отметки 1,125 доллара.

Рынок нефти вечером уверенно повышался (на 3%, до 66,1 доллара за баррель марки Brent на момент закрытия торгов акциями в РФ). Поддержка здесь исходит как от подтверждения мягкой позиции ФРС, так и от данных американского института нефти API о снижении запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются.

Кроме того, ожидание шторма в Мексиканском заливе привели к эвакуации крупными компаниями персонала с нефтяных платформ в этом регионе.

В лидерах роста сегодня оказались акции ЛСР (+1,7%), АФК "Система" (+2,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), ВТБ (+1,9%).

Напротив, подешевели акции Polymetal (-3,8%) на известии о продаже PPF Group 4,5% акций компании с дисконтом к рынку. Также снизились в цене префы "Транснефти" (-2,3%), акции "Алросы" (-1,6%), "Фосагро" (-1,4%), НЛМК (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Прогноз на завтра складывается нейтральным, торговый диапазон для индекса Мосбиржи составит 2820-2830 пунктов, ожидается рост в пределах 0,5% на фоне спроса на риск в результате успешного размещения ОФЗ и благодаря высоким сырьевым котировкам, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".

После снижения в понедельник "медведям" не удалось развить успех, а рынок перешел в консолидацию в районе 2820 пунктов по индексу Мосбиржи, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако движение индекса может говорить в пользу продолжения его коррекционного снижения. Из поддержек выделим уровни 2780 и 2730 пунктов", — добавил он.