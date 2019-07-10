МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Белоруссии начало премаркетинг двух выпусков облигаций в России на общую сумму 10 миллиардов рублей и сроком обращения три года, сообщается на сайте министерства.

"Министерством финансов Республики Беларусь совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации "Газпромбанк" (Акционерное общество), публичным акционерным обществом "Совкомбанк", публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и со-организатором эмиссии Евразийским банком развития начат премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей сроком обращения три года", — отмечается в сообщении.

Там уточняется, что в ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.

Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Белоруссия планирует в конце июля собрать заявки инвесторов на облигации объемом 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно планируется в августе.

Во вторник замглавы министерства финансов Белоруссии Андрей Белковец заявлял, что республика планирует до конца июля разместить на рынке РФ гособлигации на сумму 5-10 миллиардов российских рублей. Ранее в июле Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 миллиардов рублей.