МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением, инвесторы остались неудовлетворёнными заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,08%, до 7530,69 пункта, французский CAC 40 — также на 0,08%, до 5567,59 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 12373,41 пункта.

Ранее в среду Пауэлл выступил в конгрессе США. Глава ФРС выразил обеспокоенность по поводу неопределенности вокруг внешнеторговых конфликтов и роста мировой экономики, что, по его мнению, продолжает влиять на прогноз развития экономики страны. Заявления Пауэлла, с одной стороны, укрепили уверенность рынков в снижении ставки на следующем заседании регулятора, которое пройдет 30-31 июля, с другой, оставили ряд вопросов.

"До настоящего времени центральный банк не дал много подсказок о возможных изменениях в денежно-кредитной политике, хотя предупредил, что неопределенность сохраняется, поэтому инвесторы бездействуют и ждут более четких комментариев от Пауэлла", — сказал агентству Рейтер аналитик рынков CMC Дэвид Мэдден (David Madden).

Помимо прочего, заявления Пауэлла прозвучали на следующий день после того, как немецкий химический гигант BASF предупредил, что затяжная торговая война между США и Китаем, скорее всего, плохо повлияет на выручку, в частности компаний сельскохозяйственного и автомобильного секторов.