ВАШИНГТОН, 10 июл /ПРАЙМ/. Белоруссия после открытия предприятия "Славкалия" и выведения на полную мощность Петриковского ГОК "Беларуськалия" вполне может занять лидирующие позиции на рынке калийных удобрений, но речь идет не об абсолютном доминировании, прокомментировал РИА Новости недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

Это приведет к росту влияния Белоруссии в этом сегменте рынка, но оно по-прежнему будет ограничено рыночными механизмами и зарубежными инвесторами, уверен он.

Во вторник стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с председателем совета директоров компании "Славкалий" Михаилом Гуцериевым ход реализации проекта по строительству калийного комбината в республике, предложив ему взаимодействие с Белорусской калийной компанией, чтобы диктовать условия на калийном рынке. Белорусские предприятия смогут это сделать после того, как будет введен в эксплуатацию "Славкалий" и увеличено до полной мощности производство на Петриковском ГОКе "Беларуськалия". Лукашенко выразил уверенность, что после этого Белоруссия займет практически первое место по добыче калийных удобрений в мире.

"Если Беларусь станет крупнейшим производителем калийных удобрений, это даст ей немало новых возможностей. Но это не будет абсолютная доминирующая сила. Таким образом, ее влияние, хоть и будет расти, но будет все-таки ограничено законами рынка", — отметил Королев.

Он также напомнил, что проекты были профинансированы зарубежными инвесторами, в частности из Китая, которые тоже будут влиять на принятие решений.

Проект по строительству Нежинского ГОКа реализуется с 2016 года. Предприятие станет вторым в Белоруссии по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Общая стоимость проекта – более 2 миллиардов долларов. Часть вложат структуры российского бизнесмена, остальное – китайский кредит. Ранее планировалось, что строительство этого ГОКа будет завершено к 2020 году, однако весной Гуцериев говорил, что пока проект реализуется с небольшим отставанием из-за сложностей отвода воды, однако летом строители собираются наверстать упущенное.