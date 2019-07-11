МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, NASDAQ достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,29%, до 26860,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 8202,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 2993,07 пункта. При этом в ходе торгов S&P 500 превышал отметку в 3000 пунктов.

В среду Пауэлл выступил в конгрессе США, выразив обеспокоенность по поводу неопределенности вокруг внешнеторговых конфликтов и роста мировой экономики, что, по его мнению, продолжает влиять на прогноз развития экономики страны.

Заявления Пауэлла, с одной стороны, укрепили уверенность рынков в снижении ставки на следующем заседании регулятора, которое пройдет 30-31 июля, с другой, оставили ряд вопросов.

По данным CME Group на среду, все аналитики ожидают снижения ставки в июле, и если до выступления эксперты не прогнозировали снижение ставки на 50 базисных пунктов, то после речи Пауэлла такого мнения придерживается чуть более одной четверти аналитиков. Остальные 73,4% аналитиков прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%.

"В июле ставки, без сомнения, будут снижены. Данные по рабочим местам на прошлой неделе заставили некоторых посчитать, что для ФРС они могут послужить поводом задуматься. Из выступления (Пауэлла) ясно, что это не так", — приводит агентство MarketWatch слова старшего экономиста Aberdeen Standard Investments Джеймса Макканна (James McCann).