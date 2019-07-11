ВАШИНГТОН, 11 июл /ПРАЙМ/. Вероятность дефолта США по внешнему долгу, которую не исключили некоторые эксперты уже этой осенью, практически равна нулю, потолок госдолга будет повышен при двухпартийной поддержке, но действительно вызывает обеспокоенность то, что внешние обязательства США продолжают бесконтрольно увеличиваться, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"Ни республиканцы, ни демократы не будут доводить до того, чтобы в США случился дефолт, пусть и технический. Это для них политическое самоубийство. Потолок долга, начиная с 1962 года, поднимался конгрессом 74 раза и двенадцать раз за последние десять лет. В этот раз сюрпризов не будет", — уверен Королев.

При этом эксперт отмечает, что обеспокоенность как раз вызывает рост долговых обязательств США. "Они (США) избалованы тем, что доллар – резервная валюта, и продолжают занимать на внешнем рынке, не опасаясь дефолта. Рано или поздно другие страны могут задуматься о том, как заставить США перестать наращивать свои долги. Поэтому США нужно подумать над ревизией в области своих долговых обязательств и политикой в этой сфере заранее", — говорит он.

В среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на слушаниях в конгрессе заявил, что продолжающий рост внешнего долга страны вызывает обеспокоенность регулятора.

В США уже достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов, и этот лимит должен быть поднят конгрессом в ближайшее время. Ранее вашингтонский Центр двухпартийной политики США в своем докладе не исключил, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября.

В докладе отмечается, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, при этом общий рост выручки составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, связаны с сокращением налогов в 2017 году. Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.

В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.