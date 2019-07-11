МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне данных протокола июньского заседания ФРС США и заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33% — до 2924,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1556,64 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,19%, до 28539,74 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,39%, до 21617,69 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,14%, до 2082,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46% — до 6720,5 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявления Пауэлла на слушаниях в конгрессе о том, что, несмотря на недавние сильные данные по рынку труда в Соединенных Штатах, глобальные экономические показатели вызывают у него беспокойство. В связи с этим он не стал исключать возможность снижения базовой ставки на июльском заседании ФРС.

"Рынки надеялись, что Пауэлл выразит мягкую позицию (по монетарной политике — ред.), и они получили то, что хотели", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

Кроме того, в среду в США был опубликован протокол июньского заседания Федрезерва. Согласно содержащейся в нем информации, члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 18-19 июня согласились с тем, что снижение базовой процентной ставки будет оправдано в ближайшие месяцы.