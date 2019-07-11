МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам второй день подряд на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, которые усилили ожидания грядущего снижения базовой ставки регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1276 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1249 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 96,86 пункта.

Участники торгов в четверг продолжают отыгрывать заявления Пауэлла, сделанные им в ходе выступления в конгрессе США. Глава ФРС выразил опасения относительно неопределенности вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики, что, по его мнению, продолжает влиять на прогноз по экономике страны. В связи с этим он не стал исключать возможность снижения базовой ставки на заседании ФРС 30-31 июля.

"По многим параметрам заявления Пауэлла были мягкими. Это немного удивительно, учитывая благоприятные события в сфере торговли после встречи G20 в прошлом месяце и рост занятости в несельскохозяйственном секторе США. В целом его комментарии о замедлении роста на фоне сдержанной инфляции и повышенной неопределенности согласуются с перспективой снижения ставки в этом году", — сказал агентству Рейтер управляющий активами Goldman Sachs Asset Management Майкл Свелл (Michael Swell).