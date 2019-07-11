МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота уверенно растет в четверг после того, как заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла усилили надежды на снижение базовой ставки в конце месяца и способствовали ослаблению курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,65 доллара, или на 0,82%, до 1424,05 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,47%, до 15,297 доллара за унцию.

Мировые инвесторы в четверг отыгрывают заявления Пауэлла, который выразил обеспокоенность темпами роста мировой экономики и не исключил возможность снижения базовой ставки на заседании ФРС 30-31 июля. На этом фоне доллар дешевеет к мировым валютам, что оказывает поддержку стоимости золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,24%, до 96,87 пункта.

"Заявления Пауэлла укрепили рынки в мнении о том, что понижение ставки в США стоит на повестке дня в этом месяце. Он обеспечил ожидания смягчения монетарной политики, что способствует дальнейшему росту стоимости золота", — сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).