МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает обновлять локальные максимумы на нефти, впервые с конца мая подорожавшей выше 67 долларов за баррель сорта Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижался на 22 копейки — до 62,96 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Причем в ходе торгов в четверг доллар уже опускался до 62,95 рубля – минимума с 1 июля, евро – до 70,94 рубля — минимума с апреля 2018 года.

Стоимость нефти утром повышается на 0,8%, до 67,52 доллара за баррель по марке Brent.