МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ростом, за исключением китайского индекса Shenzhen Composite после того, как глава Федрезерва США Джером Пауэлл подтвердил перспективы снижения процентной ставки в США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,08%, до 2917,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизились на 0,12%, до 1548,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,8%, до 28431,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 21643,53 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,06%, до 2080,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 6716,1 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое вчера прошло в конгрессе. В результате, ожидания трейдеров относительно снижения ставки были оправданы, так как глава Федрезерва заявил о нестабильном положении глобальной экономики, что было воспринято как сигнал к готовности ФРС снизить ставку.

"Японский рынок перенял позитивные настроения Нью-Йоркской фондовой биржи, где инвесторы отыгрывали "голубиные" настроения председателя ФРС Джерома Пауэлла", — сообщил агентству Рейтер брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi). Также брокер отметил, что теперь "инвесторы переключают свое внимание на акции отдельных компаний" в преддверии сезона корпоративной отчетности.

Акции японской компании Nintendo выросли на 4,15% в четверг после объявления компанией о выпуске новой портативной игровой консоли.