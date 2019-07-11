МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются после "голубиных" заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, укрепивших уверенность рынков в снижении ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,21% — до 7546,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 5578,55 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 12380,95 пункта.

Рынки Европы поднимаются вслед за индексами Азии после новостей от ФРС. В среду глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая перед конгрессом, высказал опасения по поводу влияния на экономику США внешних факторов, связанных с торговыми и экономическими рисками, что укрепило ожидания по поводу понижения ставки.

В опубликованном позднее в среду протоколе июньского заседания ФРС отмечалось согласие регулятора с тем, что снижение базовой процентной ставки будет оправдано в ближайшие месяцы.

После речи Пауэлла и публикации протокола аналитики вновь стали ожидать понижения ставки в июле на 50 базисных пунктов, при этом почти 70% экспертов прогнозируют, что ставка будет уменьшена до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%, или на 25 базисных пунктов. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 30-31 июля.

Акции британского производителя товаров для дома и здоровья Reckitt Benckiser дорожают в ходе торгов на 2,5% после того, как компания сообщила о достижении соглашения с властями США по давним расследованиям, касающимся продвижения препарата Suboxone Film.