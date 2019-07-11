МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно нестабильности мировой экономики и экономики США, в том числе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1265 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1249 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,2%, до 96,91 пункта.

На вчерашнем выступлении в конгрессе США председатель Федрезерва Джером Пауэлл сообщил о сохранении торговой неопределенности и угрозы воздействия нестабильной глобальной экономики на экономику США, в результате чего курс доллара начал снижаться. Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как подтверждение своих ожиданий касательно снижения процентной ставки.

Старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава (Masahiro Ichikawa), чье мнение приводит агентство Рейтер, заявил, что теперь "внимание сместилось на данные по инфляции в США, которая будет опубликована вечером, и на то, нужно ли экономике снижение ставки на 50 базисных пунктов в этом месяце". Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют, что в годовом выражении инфляция в США в июне замедлилась до 1,6% с 1,8% в мае, а в месячном не изменилась после роста на 0,1%.