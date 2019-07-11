МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышался к доллару и евро, продолжая отыгрывать спрос инвесторов на рисковые активы после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, говорят эксперты.

Обновление нефтяными котировками максимумов с конца мая подержало курс российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск снижался на 27 копеек до 62,91 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 70,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

Рубль в четверг днем повышался второй день подряд против доллара и евро на фоне сохранения спроса инвесторов на рисковые активы. Этому поспособствовали вчерашние заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, поддержавшие надежды на то, что финансовый регулятор может снизить свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания, которое пройдет позднее в текущем месяце.

Рынок нефти при этом обновил максимум с конца мая, поднявшись в четверг до 67,64 доллара за баррель марки Brent. Поддержка пришла от обострения ситуации вокруг Ирана.

Телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

В итоге доллар и евро днем теряли против рубля 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 4,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В четверг не исключены дальнейшие попытки курса закрепиться около уровня 63 рубля за доллар, несмотря на довольно популярное на рынке мнение, что рубль неизбежно должен заметно ослабнуть до конца года, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Высокие шансы на снижение ставки ФРС в июле могут склонить и ЦБ к сокращению стоимости заимствований в рублях на 25 базисных пунктов, что должно поддержать приток нерезидентов в ОФЗ и рублевые активы. Слабый внутренний спрос будет сдерживать динамику импорта, что поддержит текущий счет в условиях, когда проблем с валютой для погашения все меньших объемов внешнего долга не было и нет, а других явных драйверов устойчивого спроса на валюту нет", — добавил он.

Рубль укреплялся накануне быстрее других валют развивающихся рынков, благодаря дорогой нефти и некоторой перепроданности относительно данной группы в последние дни, рассуждает Сергей Гайворонский из компании "БКС Брокер".

"Среднесрочный восходящий тренд доллара оказался сломлен, ближайшую поддержку его курс может найти в районе 62,5 рубля, где проходят минимумы предыдущей волны снижения", — оценил он.