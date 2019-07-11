МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг днем перешел к снижению и сползает к психологически значимым уровням 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 1400 пунктов по РТС.

Игроки рынка решили зафиксировать прибыль после недавнего обновления максимумов биржевыми индексами.

К 15.18 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,8% — до 2801 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1402 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг утром пытался расти по инерции, однако днем ушел в минус.

Причинами перехода к снижению стали техническая перекупленность, сезонный фактор и пик дивидендного сезона, считает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер". Кроме того, укрепление рубля дискретно оказывает давление на бумаги экспортеров, добавил он.

"Фаза роста индекса Мосбиржи длится уже два месяца. С 13 мая его рост составил 11,5%, причем локальные коррекции быстро выкупались. В условиях пика летнего сезона активность покупателей падает. Для продолжения роста отечественному рынку сейчас нужны не столько благоприятная внешняя конъюнктура, сколько приток свежих денег", — рассуждает аналитик.

Рынок нефти при этом обновил максимум с конца мая, поднявшись в четверг до 67,64 доллара за баррель марки Brent, что оказывает некоторую поддержку российским активам.

Позитивный для "черного золота" фон поддерживается ситуацией вокруг Ирана, в частности, последним инцидентом в Персидском заливе.

Телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", сообщил телеканал.

В аутсайдерах торгов в четверг — акции "Русгидро" (-2%), "Россетей" (-1,8%), "Мечела" (-1,6%), "Лукойла" (-1,5%). Растут бумаги Polymetal (+0,9%), "Яндекса" (+0,6%), ВТБ (+0,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи тестирует уровень поддержки 2810 пунктов, РТС пока остается выше поддержки в 1390 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Сопротивлениями росту указанных индикаторов, в свою очередь, выступают отметки 2850 и 1415 пунктов", — оценила она.

С учетом сложившейся ситуации на рынке нефти и ожиданий по поводу действий ФРС США, до конца недели ожидается консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2790-2820 пунктов, говорит Дейнека.