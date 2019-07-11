МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером уверенно растет вслед за нефтью, обновив максимум к евро с апреля 2018 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.03 мск снижался на 37 копеек — до 62,81 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар обновил минимум с 1 июля на уровне 62,79 рубля, а евро — с апреля 2018 года (около 70,66 рубля).

РУБЛЬ – НА НОВЫХ МАКСИМУМАХ

Укреплению российской валюты способствует рост нефтяных котировок до локальных максимумов в свете напряженности вокруг Ирана, связанной с последним инцидентом в Персидском заливе.

Телеканал CNN сообщил, что, предположительно, принадлежавшие Ирану корабли пытались задержать британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Позднее глава МИД Ирана Джавад Зариф опроверг эту информацию, добавив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

На этом фоне цены на нефть обновили максимумы с конца мая. Марка Brent вечером дорожала до 67,64 доллара за баррель.

Дополнительным фактором укрепления рубля является начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Алексей Потапов из компании UFG Wealth Management в числе факторов поддержки рубля отмечает также текущую слабость американской валюты, снижение рисков новых санкций, глобальный поиск доходных активов международными инвесторами и снижение ключевой ставки ЦБ РФ. "На этом фоне доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла локального пика в 30%", — отмечает он.

В итоге доллар и евро вечером теряли 0,5-0,6% к рублю. Рублевая цена нефти колебалась в районе отметки 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Эксперты предполагают, что российская валюта в ближайшее время продолжит укрепляться.

"На мой взгляд, аналитики, предсказывавшие слабость рубля в июле в силу сезонных факторов (конвертация дивидендов, состояния торгового баланса), не до конца учли фактор притока спекулятивного капитала из-за рубежа", — отмечает Потапов.

В четверг продолжится выступление Джерома Пауэлла в конгрессе США, и едва ли глава ФРС США скажет что-то новое, что изменит отношение инвесторов к будущей денежно-кредитной политике регулятора, говорит Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"С учетом этих соображений, укрепление рубля может продолжиться, тем более что нефтяные котировки забрались выше 67 долларов. Ожидаемый диапазон колебаний курса до конца недели — 62,6-63,2 рубля за доллар, и возможно тестирование курсом евро уровня поддержки 70,5 рубля", — говорит он.