МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг существенно скорректировался вниз, опустившись ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 1400 пунктов по РТС.

Неуверенная динамика западных биржевых индикаторов поддержала фиксацию прибыли на российском фондовом рынке.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 1,17%, до 2789,66 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1398,88 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг преимущественно снижался после краткосрочных неудавшихся утренних попыток продолжить по инерции рост. Причинами перехода к снижению рынка акций РФ стали техническая перекупленность, сезонный фактор и пик дивидендного сезона, полагают эксперты.

Ситуацию на западных фондовых площадках можно охарактеризовать как противоречивую, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, то в США индексы пытались расти.

Рынок нефти при этом обновил максимум с конца мая, поднявшись в четверг до 67,64 доллара за баррель марки Brent, однако это не помогло российским активам удержать завоеванные накануне позиции.

Участники российского рынка акций предпочитали фиксировать прибыль, не видя в краткосрочной перспективе большого потенциала роста их стоимости, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В лидерах снижения сегодня оказались акции "Русгидро" (-2,7%), "Россетей" (-3%), ФСК "ЕЭС" (-3%), "Алросы" (-2,5%). Выросли бумаги "Ростелекома" (+0,6%), ПИКа (+0,4%), ВТБ (+0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на сохраняющийся интерес к рисковым активам, на российском рынке проходит волна фиксации прибыли по длинным позициям, считает Зварич из Промсвязьбанка.

"Днем ранее индекс Мосбиржи пробил вниз краткосрочный восходящий тренд. Сегодня он отступил к поддержке, расположенной на уровне 2780 пунктов. Если она не устоит, то следующим уровнем, который "быки" могут использовать в качестве опоры для возобновления роста, станет уровень 2730 пунктов", — оценил Зварич.

Завтра свою роль может сыграть "фактор пятницы", и многие инвесторы предпочтут сократить длинные позиции вблизи текущих уровней, опасаясь реализации каких-либо негативных сценариев на выходных, считает Бабин из компании "БКС Брокер".

Ближайшими целями для нисходящей коррекции индекса Мосбиржи является диапазон 2760-2780 пунктов, для индекса РТС – уровень 1380 пунктов, оценил ситуацию он.