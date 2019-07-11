МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Банк "Траст" подал иск в Высокий суд Лондона к владельцу O1 Group Борису Минцу и троим его сыновьям на 700 миллионов долларов, исковые требования связаны со сделками, заключенными в преддверии санации банка "ФК Открытие" и "Рост банка", сообщил "Траст".

"Банк непрофильных активов подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков на сумму свыше 700 миллионов долларов", — говорится в сообщении. Отмечается, что соистцом по делу выступает банк "ФК Открытие".

В августе 2017 года банк "Открытие" и "Рост банк" приобрели облигации О1 Груп Финанс на сумму около 35 миллиардов рублей и 22 миллиарда рублей, соответственно. В "Трасте" отметили, что условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности: срок погашения облигаций – в 2032 году, отсутствие периодических выплат купона, отсутствие существенного обеспечения. При этом средства от продажи облигаций группа О1 направила на погашение своих кредитов в банке "ФК Открытие" и "Рост банке", которые были существенно обеспечены залогами, а срок их погашения наступал в 2017-2020 годах.

"Таким образом, была реализована схема, по которой существенно обеспеченные кредиты со сроком погашения в 2017-2020 годах были заменены на низколиквидные и необеспеченные надлежащим образом облигации со сроком погашения — 15 лет. Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков – порядка 572 миллиона долларов", — отмечают в "Трасте".

Лондонский суд уже утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества, сообщили в "Трасте". "Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Бориса Минца может скрыть активы, чтобы затруднить исполнение будущего решения по существу спора, и вынес приказ, запрещающий Борису Минцу и его сыновьям отчуждать активы в пределах 572 миллионов долларов. В случае нарушения этого приказа ответчикам грозят санкции вплоть до уголовного преследования. Мы удовлетворены решением суда, так как нас устраивают любые ограничительные меры, наложенные на активы ответчиков", — прокомментировал ситуацию глава банка Александр Соколов.

На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов, который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В марте банк сообщил о том, что завершил консолидацию активов, общая стоимость которых составила 2 триллиона рублей.