МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Банк России вместе с участниками рынка рассматривает комиссию в 0,2-0,7% за оплату товаров и услуг в системе быстрых платежей, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы буквально на прошлой неделе проводили совещание с участниками рынка, там были не только банки, но и страховые компании, ассоциации торговых предприятий, для того, чтобы обсудить тарифы в системе быстрых платежей, когда мы говорим об оплате товаров и услуг", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы считаем возможным найти некое решение, которое работает в пользу всех участников путем установления комиссии где-то от 0,2 до 0,7%. Участники рынка в этом диапазоне хотели бы установить градацию, то есть для каких-то товаров и услуг 0,2%, для каких-то 0,4%, для каких-то чуть выше. Сейчас в рамках дискуссии с участниками рынка пытаемся определить, в рамках этого диапазона какую градацию имеет смысл сделать", — заявила первый зампред ЦБ.

Оплата товаров и услуг с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Сама система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале.