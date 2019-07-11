МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись в минусе на фоне возможности возникновения внешнеторговых противоречий ЕС и США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,28%, до 7509,82 пункта, французский CAC 40 — также на 0,28%, до 5551,95 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 12332,12 пункта.

К снижению на биржах привела обеспокоенность инвесторов относительно возможного возникновения торгового спора между США и Европейским союзом. Так, сенат Франции окончательно утвердил законопроект о налоге на цифровые услуги, несмотря на обеспокоенность США, которые считают, что он нацелен на американские компании.

Президент США Дональд Трамп приказал провести расследование в отношении данных налогов, что может привести к введению Соединенными Штатами новых пошлин или к другим торговым ограничениям, отмечает агентство Рейтер.

"У нас есть президент США, который объявил, что его политика непредсказуемая, поэтому есть ощущение, что торговая война продолжает оставаться очень сильной чертой президентства Трампа… что произойдет дальше, зависит от следующего твита", — приводит агентство слова руководителя отдела экономических исследований Indosuez Wealth Management Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).