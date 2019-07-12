МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Мировые поставки традиционных персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, выросли почти на 5%, до 64,9 миллиона штук, в том числе из-за того, что производители боятся высоких пошлин в условиях торговых войн, следует из исследования аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

"Показатель вырос на 4,7% в годовом выражении, что заметно больше, чем ожидалось, снижение дефицита предложения и торговая напряженность привели к росту рынка… Кроме того, угроза повышения пошлин вынудила некоторых производителей ПК поставлять больше настольных компьютеров и ноутбуков, тем самым искусственно поддерживая рынок ПК во втором квартале", — приводится в сообщении слова старшего аналитика IDC Mobile Device Trackers Джитеша Убрани.

Первое место по объему поставок в отчетном квартале знала компания Lenovo, — она поставила 16,254 миллиона устройств, рост на 18,2% в годовом выражении. Доля компании на рынке выросла до 25,1% — с 22,2% во втором квартале 2018 года. Второе место по объему поставок заняла компания HP с 15,356 миллиона ПК (рост на 3,2% год к году), ее доля рынка при этом сократилась до 23,7% с 24% годом ранее. Наибольший объем поставок HP пришелся на рынки Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA), США и Японию.

Третье место по объему поставок во втором квартале сохранила Dell Technologies: ее поставки выросли на 3,1% в годовом выражении, до 11,606 миллиона устройств. Доля рынка компании сократилась при этом до 17,9% с 18,2% годом ранее. Компания Acer Group заняла четвертое место по объему поставок с 4,288 миллиона устройств (сокращение на 1,7%), ее доля на рынке сократилась до 6,6% с 7% во втором квартале 2018 года.

Топ-5 по объемам поставок ПК закрыла Apple: она поставила в отчетном квартале 4,077 миллиона устройств, что на 9,6% больше в годовом выражении. Доля рынка у компании увеличилась до 6,3% с 6% годом ранее. "Как и другим компаниям, Apple пришлось увеличить объем поставок, чтобы отразить негативные эффекты от потенциальных пошлин", — пишут эксперты.