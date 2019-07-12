МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне риска шторма в Мексиканском заливе, из-за которого компании приостанавливают добычу в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% — до 66,91 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,53%, до 60,52 доллара за баррель.

По данным агентства Рейтер, нефтяные компании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

"Нефть марки Brent продолжает дорожать, поскольку штормы в Мексиканском заливе привели к приостановке добычи нефти, а запасы сырья в США продолжают снижаться сильнее, чем ожидалось", — приводит агентство мнение аналитиков банка ANZ.

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать данные июльского доклада ОПЕК. Организация, в частности, прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2020 году на уровне текущего года — на 1,14 миллиона баррелей в сутки. При этом среднеговодой спрос превысит знаковые 100 миллионов баррелей в сутки.