МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к большинству мировых валют третий день подряд в ожидании смягчения кредитно-денежной политики в США в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1270 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1252 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,36 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 96,92 пункта.

Курс доллара остается под давлением с середины недели после того, как заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла усилили ожидания снижения базовой ставки регулятора уже в конце июля. В частности, Пауэлл указал на торговые и экономические риски, которые могут негативно сказаться на экономике США.

В то же время в четверг ослабление доллара было ограничено данными по инфляции в США, которые разошлись с прогнозами аналитиков. По данным минтруда страны, потребительские цены в США в июне выросли на 1,6% в годовом выражении, а в месячном — на 0,1%. Показатель в годовом выражении совпал с прогнозом аналитиков. В месячном исчислении ожидалась нулевая инфляция.

"Курс доллара немного восстановился после того, как сильные данные по инфляции в США вызвали вопросы относительно взгляда ФРС на цены… Ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов выросли после комментариев Пауэлла, но снова ослабли после данных по индексу потребительских цен. До заседания ФРС в конце этого месяца ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов будут меняться с выходом очередной статистики", — заявил агентству Рейтер старший менеджер Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).