МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в пятницу по индексам второй день подряд на фоне роста санкционных рисков и несмотря на дорожающую нефть, говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск проседает на 0,4%, до уровня 2779 пунктов, индекс РТС — на 0,6% — до 1390 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет гражданам США на любые операции с новым российским государственным долгом в случае вмешательства РФ в американские выборы.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 66,99 доллара за баррель по марке Brent.