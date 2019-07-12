МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в пятницу по индексам второй день подряд на фоне роста санкционных рисков и несмотря на дорожающую нефть, говорят эксперты.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск проседает на 0,4%, до уровня 2779 пунктов, индекс РТС — на 0,6% — до 1390 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет гражданам США на любые операции с новым российским государственным долгом в случае вмешательства РФ в американские выборы.
Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 66,99 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20190712/830153306.html