Рубль корректируется вниз на возросших санкционных рисках
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль корректируется вниз на фоне роста рисков введения американских санкций на российский госдолг.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 14 копеек — до 62,96 рубля, курс евро — на 28 копеек — до 70,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы.
Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 66,99 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20190712/830153323.html