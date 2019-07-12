МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль корректируется вниз на фоне роста рисков введения американских санкций на российский госдолг.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 14 копеек — до 62,96 рубля, курс евро — на 28 копеек — до 70,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 66,99 доллара за баррель по марке Brent.