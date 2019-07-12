МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем замедлили темпы роста после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 66,72 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 60,28 доллара за баррель. До публикации обе марки дорожали примерно на 0,5%.

Сдерживают удорожание нефти данные июльского доклада МЭА. В частности, агентство сообщило, что видит возможность переизбытка на рынке нефти в 2020 году из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в США.

При этом сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за риска шторма и напряженность на Ближнем Востоке продолжают поддерживать котировки. По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE), энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 53,4% из-за тропического шторма "Барри", который может обрушиться на регион уже в субботу.

Сохраняющееся напряжение вокруг Ирана также поддерживает нефтяные цены. В четверг телеканал CNN сообщил, что, предположительно, принадлежавшие Ирану корабли пытались задержать британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Позднее глава МИД Ирана опроверг эти сообщения.

"Так как связанные с Ираном геополитические риски, скорее всего, сохранятся, они поддержат стоимость WTI выше 60 долларов за баррель, а Brent, как ожидается, будет оставаться дороже 65 долларов за баррель, но дешевле 70 долларов на какое-то время", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Samsung Futures в Сеуле Ким Кван-рая (Kim Kwang-rae).