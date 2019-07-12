МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в пятницу продолжил корректироваться вниз второй день подряд, отыгрывая рост санкционных рисков, говорят трейдеры.

Позитивная динамика западных биржевых индексов и рынка нефти не очень помогают российскому рынку, отмечают эксперты.

К 14.36 мск индекс Мосбиржи уменьшался на 0,7%, до 2770 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1384 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ ВТОРОЙ ДЕНЬ

Российский фондовый рынок в пятницу днем снижается в рамках коррекции второй день подряд. На этот раз опасения инвесторов вызвали законодательные инициативы американских сенаторов.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

Ситуация на западных фондовых площадках сохраняется позитивной на фоне макроэкономических данных по Китаю за июнь. Экспорт КНР опустился на 1,3%, хотя ожидалось снижение на 2%. Импорт при этом упал сильнее ожиданий — на 7,3% при прогнозе в 4,5%.

Рынок нефти продолжает торговаться в плюсе около отметки 67 долларов за баррель сорта Brent. Нефтяные компании США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

В лидерах снижения сегодня — акции "Алросы" (-3,2%), префы "Ростелекома" (-2,5%), "Татнефти" (-2,1%), ВТБ (-2,1%), Сбербанка (-1,7%). Выросли бумаги "Полюса" (+2,4%), "Фоcагро" (+1,3%), "Ленты" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ожидается продолжение падения российских индексов акций в пятницу на фоне фиксации прибыли по сильно подорожавшим бумагам госкомпаний, особенно тех, у которых уже прошли даты фиксаций реестра под выплату дивидендов: Сбербанку, ВТБ, "Роснефти", отметил Гельды Союнов из Альфа-банка.

Есть высокая вероятность того, что предложения по новым санкциям не пройдут американский сенат, который контролируется республиканцами, считает Сергей Суверов из компании "БКС премьер".

"Тем не менее, ликвидные акции Сбербанка сегодня падают более чем на 1%, что говорит о продажах со стороны нерезидентов. В плюсе — акции золотодобывающих компаний "Полюса" и Polymetal, которые своей динамикой отражают растущие геополитические риски", — добавил он.