МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижался к доллару и евро, отыгрывая увеличение риска новых санкций США против российского госдолга.

Рост нефтяных котировок и приближение налогового периода сдерживают снижение курса валюты РФ, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск повышался на 26 копеек, до 63,07 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 70,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ НА РИСКЕ САНКЦИЙ

Рубль в пятницу пошел вниз, корректируя предыдущий рост. Негативный фон для российской валюты поддерживался новостями о новых инициативах американских сенаторов по вопросу санкций против РФ.

Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

Рынок нефти продолжает торговаться в плюсе около отметки 67 долларов за баррель сорта Brent – близко к максимуму с конца мая. Нефтяные компании США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

В итоге доллар и евро днем прибавляли против рубля 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колебалась в районе отметки 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поскольку никаких дополнительных новостей по вопросу санкций не поступало, российская валюта, хоть эмоционально и напряглась, но предпочла не развивать панику на фоне дорожающих нефти, золота и прочих благоприятных внешних факторов, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр". Стоит дождаться самостоятельного прояснения складывающейся картины, рекомендует он.

После двух дней активного снижения курс доллара к рублю перешел к коррекции в рамках сформированного недавно краткосрочного нисходящего канала, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Дальнейший рост может привести к развитию более серьезного повышательного движения курса — в район уровня 64 рублей за доллар", — отметил он.