МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу на фоне комментариев Федеральной резервной системы (ФРС), которые увеличили вероятность снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.08 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,59%, до 27248,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 8218,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 3005,85 пункта.

Индексы S&P 500 и Dow на открытии торгов достигли рекордных максимумов на фоне "голубиных" комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла ранее на этой неделе, которые убедили инвесторов в том, что снижение базовой процентной ставки возможно на следующем заседании регулятора.

В среду и четверг Пауэлл выступал с докладом перед конгрессом, где он отметил, что глобальные экономические показатели вызывают у него беспокойство, и не не стал исключать возможность снижения базовой ставки на июльском заседании ФРС. В опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федрезерва говорится, что члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 18-19 июня согласились с тем, что снижение базовой ставки оправдано в ближайшие месяцы. Следующее заседание регулятора запланировано на 30-31 июля.

"Пауэлл сказал все, что мог, ему оставалось только прямо сказать, что мы собираемся снизить процентную ставку", — передает агентство Рейтер мнение аналитика Charles Schwab Рэнди Фредерика (Randy Frederick).

Акции автомобильных компаний Ford Motor Co выросли на 1,9%, Volkswagen AG — на 1,7% на фоне их решения по расширению сотрудничества в сфере беспилотного вождения и разработке электромобилей.