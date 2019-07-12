МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" разместит трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов с доходностью 7,375% годовых и пятилетние евробонды на 600 миллионов евро под 7,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Заявки на еврооблигации компания собирала в пятницу. Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 7,75% годовых, в евро — около 7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентиры были снижены до 7,375-7,625% и 7,125-7,375% годовых соответственно.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 300 миллионов долларов и 500 миллионов евро, при этом общая сумма займа была ограничена эквивалентом 900 миллионов евро.

Компания с 8 июля провела в Лондоне и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Организаторами выступают Citi и Deutsche Bank.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству, включает в себя газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз". "Укргаздобыча" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6%, до 15,5 миллиарда кубометров, "Укрнафта" снизила объемы добычи газа на 2,3%, до 1,1 миллиарда кубов, нефти и конденсата – увеличила на 5%, до 1,4 миллиона тонн. "Укртрансгаз" в прошлом году сократил транзит российского газа на 7,2%, до 86,8 миллиарда кубометров, импорт газа, который уже четвертый год не закупался в РФ, а поставлялся из ЕС, снизился в 2018 году на 24,8%, до 10,6 миллиарда кубометров.

В целом группа "Нафтогаз" по результатам 2018 года получила 256,3 миллиарда гривен (9,25 миллиарда долларов по курсу на конец года) дохода от реализации и 11,6 миллиарда гривен (418,7 миллиона долларов) чистой прибыли.