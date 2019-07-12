МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером снижается под давлением ожиданий, что ФРС начнет снижать базовую ставку на заседании по денежно-кредитной политике в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1257 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1252 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 96,95 пункта.

Участники торгов продолжают отыгрывать заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на слушаниях в Конгрессе о том, что, несмотря на недавние сильные данные по рынку труда в Соединенных Штатах, глобальные экономические показатели вызывают у него беспокойство. В связи с этим он не стал исключать возможность снижения базовой ставки на июльском заседании ФРС.

Согласно данным CME Group по состоянию на пятницу, 73,4% экспертов прогнозируют, что ставка будет уменьшена до 2-2,25% с текущих 2,25-2,5%, или на 25 базисных пунктов. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 30-31 июля.

Кроме того, опубликованные в четверг данные по инфляции, которые оказались лучше ожиданий, не дали инвесторам усомниться в том, что ФРС США ослабит монетарную политику в конце месяца. В итоге, доллар продолжает снижаться.

"Данные по высокой инфляции были тепло восприняты ФРС, но до тех пор, пока предпочтительный для ФРС показатель по инфляции демонстрирует признаки повышения, регулятор вряд ли изменит свое отношение относительно снижения ставки в июле", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions в Вашингтоне Джо Манимбо (Joe Manimbo).