МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в пятницу снизился второй день подряд, отыгрывая рост санкционных рисков, говорят трейдеры.

Неуверенная динамика западных биржевых индексов во второй половине дня поддержала снижение российского рынка, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,43%, до 2777,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1387,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ ВТОРОЙ ДЕНЬ

Российский фондовый рынок в пятницу снижался в рамках коррекции второй день подряд после недавнего обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи.

Опасения инвесторов в конце недели вызвали законодательные инициативы американских сенаторов.

Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

Ситуация на западных фондовых площадках во второй половине дня ухудшилась, что поддержало снижение рынка акций РФ.

Рынок нефти продолжил торговаться в плюсе около отметки 67 долларов за баррель сорта Brent, что несколько сгладило негативный фон для российских акций. Нефтяные компании США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

В лидерах снижения в пятницу оказались акции "Алросы" (-3,7%), префы "Ростелекома" (-2,1%), акции "Новатэка" (-2,1%), "Татнефти" (-1,9%), Сбербанка (-1,8%). Выросли бумаги "Полюса" (+1,5%), "Фоcагро" (+1,2%), "Яндекса" (+3,1%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе ожидается повышенная волатильность индексов как минимум на фоне дивидендных отсечек, считает Константин Карпов из компании "БКС Брокер".

"Газпром" 16 июля последний день торгуется с дивидендами по итогам 2018 года. После отсечки индексы потеряют порядка 1%. Кроме "Газпрома" из более-менее весомых составляющих индексов на отсечку уйдет "Сургутнефтегаз". В итоге индекс Мосбиржи при негативном внешнем фоне может проверить на прочность поддержку в районе 2700-2720 пунктов. Сопротивлением росту станет отметка 2790 пунктов", — оценил он.

Следующая неделя обещает оказать на российский рынок ещё большее давление за счёт того, что от дивидендной стоимости очистится сразу серия тяжеловесных компаний, также говорит Андрей Люшин из Локо банка. Это и реакция на внешний фон даёт основание ожидать для индекса Мосбиржи торговый диапазон в 2710-2790 пунктов, оценил он.