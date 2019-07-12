МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись разнонаправленно на фоне давления на фармацевтический сектор, при этом комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла оказали поддержку рынкам, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,06%, до 7504,96 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,38%, до 5572,86 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,08%, до 12321,99 пункта.

США в четверг отменили план по скидкам для ЕС на лекарства, а также увеличили вероятность вмешательства представителей американских законодательных органов из-за высоких цен на лекарства, сообщает агентство Рейтер, что повлияло на европейские фармацевтические компании.

Акции компаний Roche Holdings, Novartis и Novo Nordisk снижались в среднем на 2%.

"Очень показательно то, что происходит в торговле за последние пару месяцев", — прокомментировал агентству Рейтер рыночный аналитик Rabobank Стефан Коопман (Stefan Koopman).

При этом поддерживают котировки "голубиные" комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на слушаниях в Конгрессе о том, что, несмотря на недавние сильные данные по рынку труда в Соединенных Штатах, глобальные экономические показатели вызывают у него беспокойство. В связи с этим он не стал исключать возможность снижения базовой ставки на июльском заседании ФРС.