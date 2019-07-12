МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером уменьшил темпы снижения против доллара и евро, отыгрывая рост нефтяных котировок и приближение налогового периода, говорят трейдеры.

Увеличение риска новых санкций США против российского госдолга поддерживало давление на российскую валюту, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.03 мск повышался на 16 копеек, до 62,97 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 70,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ НА РИСКЕ САНКЦИЙ

Рубль в пятницу снижался в рамках коррекции после двух дней активного роста. Негативный импульс пришел от новостей о новых инициативах американских сенаторов по вопросу санкций против РФ.

Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

В то же время, рынок нефти продолжил торговаться в плюсе около отметки 67 долларов за баррель сорта Brent – близко к максимуму с конца мая. Нефтяные компании США сократили добычу нефти в Мексиканском заливе более чем на один миллион баррелей в день, что соответствует 53% добычи в регионе. Это происходит из-за угрозы шторма, который может обрушиться на регион уже в субботу.

Также поддержка рублю поступала от подготовки экспортеров к налоговому периоду июля, когда традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли против рубля 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась в районе отметки 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С точки зрения среднесрочной перспективы, позитивом для российской валюты остается стимулирующая политика со стороны ведущих мировых ЦБ, которую, судя по протоколам заседаний ЕЦБ и ФРС, могут усилить в ближайшие месяцы, говорит эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. Дополнительно стоит отметить рост цен на нефть, на которые оказывает и, вероятно, продолжит оказывать положительное влияние геополитическая напряженность и существенное сокращение запасов в США, добавил он.

"Поэтому в ближайшие недели доллар и евро, скорее всего, будут торговаться в боковом диапазоне. Вероятный диапазон по доллару при этом составит 62,5–63,5 рубля, по евро – 70,6–71,4 рубля", — оценил он.

Санкционный законопроект способен создать определенный негатив на ближайшую перспективу вокруг российских активов, говорит Игорь Костырко из компании "Универ сбережения". Курс доллара, отыгрывая эту новость, способен выйти к уровню 63,3-63,4 рубля, оценил он.

В случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран и высоких ценовых уровней на рынке энергоносителей, уже в начале следующей недели снижение доллара может возобновиться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Ближайшей поддержкой для американской валюты в текущий момент выступает отметка 62,5 рубля, оценил он.