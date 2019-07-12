МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило корпоративный рейтинг ритейлера Metro AG на уровне "Ba1" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства. Прогноз был изменен со стабильного на "рейтинг под пересмотром".

Вместе с этим Moody's также перенесло рейтинг вероятности дефолта на уровне "Ba1-PD" в список на пересмотр с возможностью понижения.

"Рейтинговое действие отражает вероятность того, что кредитоспособность Metro может существенно ухудшиться в случае, если EPGC возьмет на себя управление, что может привести к снижению рейтинга на две ступени или более", — сообщает агентство.

Как отмечается, компания EP Global Commerce (EPGC), принадлежащая чешскому бизнесмену Даниелу Кршетинскому и его словацкому партнеру Патрику Ткацу, 10 июля 2019 года опубликовала документ о предложении. Документ о предложении установил порог принятия в размере 67,5% от всех находящихся в обращении обыкновенных акций Metro, что сопоставимо с текущей долей EPGC около 35%. Процесс пересмотра будет сосредоточен на результате данного предложения и на возможных изменениях в структуре и стратегии управления Metro, добавляет Moody's.

Штаб-квартира глобальной торговой сети по продаже продуктов питания Metro находится в Дюссельдорфе. Компания работает в 35 странах, ее штат превышает 150 тысяч человек по всему миру.