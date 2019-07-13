МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте с уровня "BB" до "BB-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.

Среди факторов понижения рейтинга агентство называет отставку председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкая, проведение повторных выборов мэра в Стамбуле и риска санкций США в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, рейтинг и негативный прогноз отражают высокий уровень инфляции, ужесточение кредитно-денежной политики, объемы золотовалютных резервов.

В то же время поддержку рейтингу оказывает крупная и диверсифицированная экономика страны с активно развивающимся частным сектором.

Fitch может понизить рейтинг Турции, если властям не удастся сбалансировать и стабилизировать экономику в соответствии с более низким уровнем инфляции и уязвимостью перед внешними потрясениями. Кроме того, при повышении напряженности в корпоративном и банковском секторе, ухудшении политической ситуации в стране и заметном увеличении отношения государственного долга к ВВП.