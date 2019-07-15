ПЕКИН, 15 июл /ПРАЙМ/. Рост инвестиций в основные активы в Китае (за исключением сельского хозяйства) по итогам первого полугодия 2019 года составил 5,8%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.

"В первом полугодии 2019 года общий объем инвестиций в основные активы в Китае составил 29,91 триллиона юаней (около 4,3 триллионов долларов). В том числе частные инвестиции составили 18,02 триллиона юаней (около 1 триллиона долларов), что на 5,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", — говорится в докладе статбюро.

Отмечается, что за указанный период времени инвестиции в первичный сектор экономики сократились на 0,6%, во вторичный – выросли на 2,9%, в том числе в обрабатывающую промышленность возросли на 3,0%. При этом вложения в третичный сектор экономики – сферу услуг – выросли на 7,4%. Объем инвестиций в инфраструктуру вырос на 4,1%, в развитие высоких технологий — на 10,4%.

По итогам 2018 года объем инвестиций в основные активы Китая составил 63,56 триллиона юаней (9,37 триллиона долларов). Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как слабые инвестиции могут свидетельствовать о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая.