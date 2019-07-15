МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются в понедельник на фоне данных о замедлении роста экономики Китая во втором квартале до минимума за 27 лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 66,66 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,23%, до 60,07 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, который является одним из крупнейших в мире импортеров нефти. Согласно официальным данным, темпы роста экономики страны во втором квартале замедлились до 6,2% с 6,4% в первом квартале, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП Китая не падал ниже 6,4%.

В то же время в Китае были опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству за июнь, которые оказались лучше прогнозов. Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что превзошедшие прогнозы данные по розничным продажам и промпроизводству означают, что "состояние китайской экономики может быть лучше, чем предполагалось".