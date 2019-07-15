МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне ряда статданных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,76% — до 2952,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 1576,39 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,22%, до 28532,85 пункта. Южнокорейский KOSPI — опускался на 0,04%, до 2085,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,42%, до 6668,7 пункта. Торги в Японии не проводятся в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, до 21685,9 пункта.

В понедельник инвесторы отыгрывают ряд статданных из Китая. С одной стороны, согласно официальным данным, темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года.

"Хотя темпы роста ВВП Китая во втором квартале достигли минимума за 27-лет, тот факт, что показатель совпал с прогнозами, уменьшил опасения рынка относительно того, что экономика Китая движется к жесткой посадке", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес (Stephen Innes).

В то же время в понедельник в Китае были опубликованы также данные по объемам промышленного производства и розничным продажам за июнь, которые оказались лучше прогнозов. Так, объем промышленного производства в стране вырос на 6,3% в июне в годовом исчислении против 5% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 5,2%. Объём розничных продаж в стране в минувшем месяце вырос на 9,8% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее. Аналитики ждали замедления роста показателя до 8,5%.