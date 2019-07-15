События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июля
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже
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|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)
|5,6%
|5,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (2кв2019)
|6,4%
|6,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|1,4%
|1,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
|5%
|6,3% (факт)
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
|-8,6
|0,5
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 26.06.2019)
|5,24 — див-д 2017
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|ГАЗ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 27.06.2019)
|0 (ао), 4,39 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), 3,92 (ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190715/830157117.html