МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом на фоне публикации ряда статданных из КНР, которые помогли ослабить опасения за состояние второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 2942,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 1572,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,3%, до 28554,88 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%, до 2082,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,65%, до 6653 пунктов. Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, до 21685,9 пункта.

В понедельник в центре внимания рынков оказался ряд статданных из Китая. По официальным данным, темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4% кварталом ранее, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. В то же время темпы роста объема промышленного производства ускорились в июне до 6,3% в июне в годовом исчислении с 5% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 5,2%. Объём розничных продаж в стране в минувшем месяце вырос на 9,8% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее. Аналитики ждали замедления роста показателя до 8,5%.

Как полагают аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, из ежемесячной статистики можно сделать вывод, что стимулирующие меры властей Китая смогли поддержать рост экономики и компенсировать часть ущерба от затяжной торговой войны с США.