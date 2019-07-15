МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в понедельник днем на фоне попыток инвесторами оценить перспективы монетарной политики в Европе и США; решения регуляторов ожидаются в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1278 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1269 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 96,78 пункта.

Участники торгов в начале недели воздерживаются от активных действий на валютном рынке в попытке оценить возможности европейского и американского регуляторов касательно смягчения монетарной политики. Заседание ЕЦБ состоится 25 июля, а ФРС — 30-31 июля. Главы регуляторов не исключают возможности смягчения своей монетарной политики, при это аналитики считают, что у ФРС возможностей для этого больше, чем у ЕЦБ. На этом фоне доллар находится под давлением.

Аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes), мнение которого приводит агентство Рейтер, ожидает роста курса евро к доллару на фоне, в частности, "смягчения риторики ФРС и позиции президента США, выступающего за ослабление доллара".