МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля и локальной перекупленности, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Индекс Мосбиржи к 13.46 мск снижался на 0,29% — до 2769,66 пункта, индекс РТС рос на 0,39%, до 1393,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" терял 35 копеек — до 62,63 рубля, курс евро — 32 копейки, до 70,65 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,51% — до 67,06 доллара за баррель.

"Российский рынок акций показал очень сильный рост с начала года, обогнав подавляющее большинство других фондовых рынков в мире. Но в последний месяц чувствуется фундаментальная и отчасти техническая перекупленность рынка, акции стабильно стоят в продаже", — говорит начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

"Рынку акций РФ в настоящее время не хватает новых драйверов для роста и притока свежих денег. Несмотря на благоприятствующий внешний фон, индекс Мосбиржи, будучи технически перегретым, стремится к реализации локальной коррекции с предположительными целями на 2700-2710 пунктов. В то же время укрепление рубля оказывает давление на бумаги экспортеров", — замечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ВТБ торгуются у максимумов с августа 2018 года, поднимаясь в понедельник на порядка 1%.

Позитивная динамика акций ВТБ, по мнению Дейнеки из "БКС Премьер", может быть связана с опубликованными ранее хорошими операционными результатами за январь-май 2019 года, а также с ростом внимания к бумаге со стороны нерезидентов.

"Акции ВТБ спекулятивно растут с середины мая под обещания будущих прибылей и дивидендов руководством банка", — комментирует Бушуев.

К текущему моменту акции ВТБ растут на 0,88% — до 4,4385 копейки. С 22 мая акции банка выросли на порядка 27%.

Акции НЛМК прибавляют 0,84% к уровню предыдущего закрытия.

В понедельник НЛМК опубликовала производственные результаты. В частности, во втором квартале выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 5%, до 3,992 миллиона тонн также в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Загрузка мощностей увеличилась до 98% с 96% кварталом ранее. Объем консолидированных продаж сократился на 7%, до 4,268 миллиона тонн в основном на фоне снижения производства и реализации товарных слябов и сортовой заготовки.

"НЛМК торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2019 года на уровне 5.4x — несколько выше среднего исторического показателя за 5 лет (5.2x). НЛМК остается самым дорогим российским производителем стали, торгуясь с небольшой премией к "Северстали" (5.3x)", — отмечает Андрей Лобазов из "Атона".

Аналитик также замечает, что акции НЛМК потеряли 14% с июньских максимумов из-за продажи основным бенефициаром НЛМК Владимиром Лисиным порядка 2,6% капитала компании.

"Оценка теперь выглядит разумной, и мы сохраняем наш рейтинг нейтрально, так как бизнес-модель НЛМК чувствительна к ухудшению конъюнктуры на рынке ЕС и протекционизму США. Мы также занимаем нейтральную позицию в отношении стального сектора из-за его уязвимости к торговой напряженности", — добавляет он.

Также в лидерах роста — акции "Русгидро" (2,29%), префы "Ростелекома" (1,83%), акции "Магнита" (1,67%), "Мосэнерго" (1,6%), Polymetal (1,37%), а также акции "Интер РАО" (1,32%), ОГК-2 (1,3%) и депозитарные расписки En+ (1,15%).

Акции ФСК "ЕЭС" с начала торгов падали на 9,5% на фоне дивидендного разрыва, к текущему моменту снижаются на 8,54%.

Среди лидеров снижения — бумаги группы "ГАЗ" (префы снижаются на 0,74%, обыкновенные акции — на 2,4%), акции "Лукойла" (-1,66%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,92%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отечественный рынок вышел на пик дивидендных отсечек, а также очередной пик размещений рублевых облигаций, отмечает Бушуев. "Вслед за ними может последовать активная репатриация дивидендов нерезидентами, которая может ослабить курс рубля", — считает он.

Давление от укрепления рубля сказывается на перспективах экспортоориентированных компаний (секторы нефти и газа, металлов и добычи, а также химического производства), но с другой стороны создает условия для компаний, ориентированных на внутренний рынок (в первую очередь сектор потребительских товаров и торговли), отмечает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.