МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам первого квартала текущего года показал активный рост за счет привлечения новых инвесторов из массового сегмента, сообщает Банк России в своем обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Так, за указанный период количество клиентов на брокерском обслуживании выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65% и достигло 2,5 миллиона лиц, прирост клиентов на депозитарном обслуживании составил 74% – до 3,27 миллиона лиц.

"В основном это происходит за счет привлечения новых инвесторов из массового сегмента. Более активно численность массовых инвесторов наращивают кредитные организации, обладающие лицензией профучастника рынка ценных бумаг. Этому способствуют их обширная филиальная сеть и узнаваемость бренда", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает регулятор, на брокерский рынок приходит все больше долгосрочных инвесторов, предпочитающих пассивные стратегии, а интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается. При этом более долгосрочному характеру инвестиций содействует продолжающийся приток новых клиентов, открывающих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Количество ИИС за первый квартал выросло на 21%, до 722 тысяч счетов, а объем активов составил 108,6 миллиарда рублей. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился с 127 до 117 тысяч рублей, а в рамках доверительного управления – с 408 до 373 тысяч рублей.

"Основная часть активов на ИИС вложена в низкорисковые финансовые инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также корпоративные облигации первого эшелона", — сообщает ЦБ.