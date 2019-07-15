События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
|3,1%
|3,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
|23,2 тыс
|18,9 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
|32 тыс
|45 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (май)
|3,8%
|3,8%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)
|7,8
|5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)
|-21,1
|-22,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
|15,7 млрд евро
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-20,2
|-20,9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|15:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|15:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)
|-0,2%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)
|-0,3%
|-0,7%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (май)
|-12,8 млрд канад. долл
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|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)
|0,5%
|0,4%
|19:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|20:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)
|46,9 млрд долл
|32,3 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-8,129 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ММК — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2019
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|16-18 июл
|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|ФСК ЕЭС — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.06.2019)
|0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017
|0,016042926012 — див-д 2018
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (вопросы образования правления, основные условия договоров, заключаемых с членами правления)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190715/830159411.html