МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май) 3,1% 3,1%
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) 23,2 тыс 18,9 тыс
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) 32 тыс 45 тыс
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (май) 3,8% 3,8%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль) 7,8 5
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль) -21,1 -22,1
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (май) 15,7 млрд евро

 

 
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -20,2 -20,9
15:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
15:15 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
15:15 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 0,5% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) -0,2% -0,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) -0,3% -0,7%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,5% 0,2%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (май) -12,8 млрд канад. долл

 

 
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,4% 0,1%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май) 0,5% 0,4%
19:20 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май) 46,9 млрд долл 32,3 млрд долл
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,129 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ММК — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 
16-18 июл RUB Highland Gold — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.06.2019) 0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017 0,016042926012 — див-д 2018

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (вопросы образования правления, основные условия договоров, заключаемых с членами правления)

 

 

 

 