МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США, закрывшиеся в пятницу на рекордных уровнях, в понедельник торгуются без единой динамики на фоне статистики из КНР, корпоративной отчетности и геополитической напряженности вокруг Ирана, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.06 мск индекс Dow Jones снижался на 0,02% — до 27327,78 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,03% — до 8246,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,05% — до 3012,29 пункта.

В понедельник в центре внимания рынков оказался ряд статданных из Китая. Темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% с 6,4%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Показатель второго квартала стал самым низким с марта 1992 года за все время регулярных наблюдений за ВВП страны. В то же время опасения за рост мировой экономики ослабли на фоне данных по объемам промышленного производства и розничным продажам в Китае за июнь, которые оказались лучше прогнозов.

Вместе с тем сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях США и Китая, а также геополитические проблемы на Ближнем Востоке создают напряжение, которое приводит к снижению спроса на более рисковые активы.

В понедельник американский финансовый гигант Citigroup открыл сезон отчетностей. Согласно данным отчета, чистая прибыль банка во втором квартале выросла на 7% в годовом выражении, до 4,8 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 1,95 доллара против 1,63 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,8 доллара. Выручка выросла на 2% и составила 18,758 миллиарда долларов при прогнозе в 18,49 миллиарда долларов. Во вторник свои финансовые показатели опубликуют остальные три банка американской "большой четверки" — Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

По мнению главного экономиста Raymond James Скотта Брауна (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер, на рынки оказывают влияние оптимистичные ожидания в отношении корпоративных доходов и ожидание снижения ставки ФРС. Браун также отметил, что после публикации квартальных отчетностей инвесторы начнут оценивать влияние затянувшегося торгового спора между США и Китаем на прибыль компаний.