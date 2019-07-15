МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ по индексам и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи на 0,9% — до 2752 пунктов, РТС — на 1,5%, до 1368 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 66,7 доллара за баррель, курс евро к доллару — выше 1,125, курс доллара снизится на 50 копеек — до 63,5 рубля, евро – на 60 копеек, до 71,6 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В краткосрочном периоде рынок будет оценивать реальность шансов наложения санкций на российский долг, полагает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс". Дело не только в том, что санкционный законопроект должен пройти сенат и получить подпись президента США Дональда Трампа, говорит он.

"Важно, что на фоне спада спроса на нефть Россия, по факту, стала сокращать добычу нефти. Нефтепроводы, десятилетия работавшие нормально, стали неожиданно объектом загрязнения, причем в тот момент, когда рынок нефти становится объектом давления со стороны показателей спроса и монетарных факторов. Параллельно, схожее противостояние развивается между РФ и США в черной металлургии. Россия запросила во Всемирной торговой организации консультации с США в связи с введением ими антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат",- рассуждает Осин.

На этом фоне Гельды Союнов из Альфа-банка ожидает, что коррекционное снижение российских индексов акций продолжится.

"Основными факторами давления могут стать фиксации реестра акционеров "Газпрома", АФК "Система" и "Сургутнефтегаза". Помимо этого, на рынок может оказать давление падающие котировки товарных контрактов", — добавил он.

Григорий Богданов из компании "Открытие брокер" ожидает, что крупные дивидендные отсечки, позволят локально усилить волатильность на рынке.

Внимание игроков рынка будет обращено на неделе на блок макроэкономической статистики за месяц: в США выйдут показатели розничных продаж и промпроизводства, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанака.

"На неделе стартует сезон квартальной финансовой отчетности в США. Цифры, публикуемые компаниями, зададут тон торгам в отдельных акциях и могут определить общерыночные настроения. Дополнительным фактором для рынков продолжат оставаться новости по торговым переговорам между США и Китаем. В рамках предстоящей недели только за счет дивидендных отсечек индекс Мосбиржи может потерять порядка 43 пунктов", — оценил он.

Российский рынок акций на текущей неделе может развить коррекционное снижение, считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Монетарные факторы фактически уже заложены в цены, а новых драйверов для покупки риска, скажем, со стороны американо-китайских торговых переговоров, по-прежнему нет", — сказал он.

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ

Учитывая ухудшение информационного фона, курс рубля к доллару США и евро, возможно, снизится под давлением накопленных технических факторов, считает Осин из ИК "Фридом Финанс". "Хотя налоговые выплаты начнутся с 15 июля и окажут определенную поддержку российской валюте", — добавил он.

Словесные интервенции представителей ФРС могут привести к росту волатильности на валютном рынке, полагает Союнов из Альфа-банка.

"В США продолжится публикация квартальных результатов американскими компаниями. Снижение и пересмотр прогнозов роста финансовых показателей в корпоративном секторе также могут быть восприняты рынком негативно", — добавил он.

Неделя станет завершающей перед заседанием Банка России по ключевой ставке, поэтому, вероятно, инвесторы займут выжидательную позицию, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Негативное влияние на российскую валюту может оказать лишь санкционная риторика, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Секторы золотодобычи и телекомов могут стать наиболее привлекательными для инвестиций, добыча и обработка алмазов — наименее привлекательными, оценил Кочергин из банка "Восточный".

"Лидерами рынка окажутся акции "Полюса" и Сбербанка, аутсайдерами — префы "Сургутнефтегаза" и "Алросы", — добавил он.