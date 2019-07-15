МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник выросли, заметное влияние на торги оказала неоднозначная статистика из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,34%, до 7531,72 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,1%, до 5578,21 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 12387,34 пункта.

Согласно официальным данным, промышленное производство и объем розничных продаж в КНР в июне выросли сверх ожиданий. Темпы роста ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении ожидаемо замедлились до 6,2% с 6,4% кварталом ранее. Показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года.

"Рынки выросли, поскольку инвесторы осознали, что это подтверждает растущее убеждение в том, что ЕЦБ готов к первым шагам по ослаблению монетарной политики", — приводит агентство Рейтер мнение управляющего партнера Vanguard Markets Pte Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Следующее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится 25 июля, а заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США пройдет 30-31 июля. Главы регуляторов не исключают возможности смягчения своей монетарной политики, при этом аналитики считают, что у ФРС возможностей для этого больше, чем у ЕЦБ.