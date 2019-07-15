МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в начале недели продолжил корректироваться — третью торговую сессию подряд в отсутствие сильных сигналов, говорят трейдеры.

Неоднозначная динамика западных биржевых индексов и рынка нефти не давала четких сигналов российскому рынку, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,76% до 2756,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10% до 1386,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в понедельник снизился в рамках коррекции третий день подряд после обновления в начале июля исторических максимумов по индексу Мосбиржи.

Мировые рынки демонстрировали противоречивую динамику на фоне неоднозначной отчетности по Китаю. Так, несмотря на июньский рост промышленного производства и розничных продаж, рост ВВП КНР во втором квартале в годовом выражении замедлился до 6,2% с 6,4%, до минимума с марта 1992 года — за все время регулярных наблюдений за ВВП страны.

Рынок нефти после попыток роста к вечеру ушел в минус. Слабые данные по ВВП Китая поддержали опасения по поводу перспектив замедления роста мировой экономики, что может негативно отразиться на нефтяном спросе.

В лидерах снижения в понедельник оказались акции ФСК "ЕЭС" (-10,8%), торговавшиеся с сегодняшнего дня без дивидендов. Также подешевели бумаги "Газпрома" (-2,1%), "Лукойла" (-1,6%), "Татнефти" (-1,3%), "Новатэка" (-1,1%). Выросли бумаги "Интер РАО" (+2%), НЛМК (+1,4%), Московской биржи (+1,3%), "Распадской" (+0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Некоторое давление на российский рынок оказывает увеличение санкционных рисков, в том числе из-за появившихся в выходные сообщений о возможном обнародовании в ближайшее время материалов, под предлогом которых могут быть введены более жесткие антироссийские санкции, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Однако пока внешнеполитические угрозы не приводят к активным распродажам российских акций, несмотря на близость индексов к рекордным уровням. Для индекса Мосбиржи остается актуальной ранее обозначенная поддержка 2760 пунктов, сверху техническим препятствием росту может выступить отметка 2790 пунктов. Для индекса РТС аналогичный диапазон находится в границах 1380-1400 пунктов", — оценил он.

Технические индикаторы свидетельствуют о присутствии перекупленности российских активов, поэтому во вторник ожидается продолжение коррекционной динамики вниз, учитывая дивидендную отсечку по бумагам "Алросы", стоит рассчитывать на падение индекса Мосбиржи до значений 2750-2760 пунктов, оценил Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".