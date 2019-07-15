МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на уровне "BBB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг Deutsche Bank на уровне "A-2".

Deutsche Bank объявил 7 июля, что к 2022 году сократит свой штат примерно на 18 тысяч сотрудников с нынешних 92 тысяч. Таким образом, сокращение штата составит около 20%. В частности, Deutsche Bank планирует выйти из бизнеса по торговле акциями. Сокращения также затронут инвестиционное подразделение банка. В рамках реструктуризации бизнеса банк планирует сократить затраты на 6 миллиардов евро — до 17 миллиардов евро в 2022 году.

"Мы подтвердили свои рейтинги, потому что считаем данное стратегическое объявление логической и необходимой реакцией на более глубокие трудности среды, с которыми сейчас сталкивается Deutsche Bank, и мы рассматриваем планы по сокращению штата и реинвестированию как выполнимые, хотя и не без риска", — объясняет агентство свое решение.

Стабильный прогноз отражает ожидание агентством того, что руководство реализует свою стратегию, при этом аналитики агентства в данный момент отмечают больше негативных, чем позитивных для рейтинга факторов.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет деятельность с 1881 года.